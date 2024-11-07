欣興、景碩 四檔強強滾

台股昨（7）日盤面上權值電子持穩，AI相關概念股仍為電子股主軸。其中，法人預期2025年在新世代AI GPU放量與Gaming GPU出貨帶動下，台系載板廠欣興（3037）與景碩（3189）營運有望受惠，相關權證可伺機布局。

法人分析，從國際載板大廠近期財報可見，高階市場需求依然強勁，但中低階市場仍面臨價格壓力。以高階載板市占最高的Ibiden為例，本季營收達933.7億日圓（季增5.8%），其中電子事業部門在AI伺服器用IC載板需求穩定下，營收季增18.5%。

欣興高階ABF載板占比已達50~60%，並已成功打入AI領導廠商GPU供應鏈，預計2025年隨著客戶新產品放量，將推動公司高階載板出貨增溫。

欣興、景碩相關權證

非載板部分也已進入GPU大廠供應鏈，隨新世代 AI 伺服器產品設計轉向使用更多HDI板，欣興因具備高階HDI製程能力，並提供ABF載板及HDI板的完整產品線，預計受惠最大。因此法人評等維持「買進」。

景碩在2025年受惠於客戶推出新一代Gaming GPU，推動消費性產品出貨增長，加上高階ABF產品有望進入AI領導廠商的供應鏈，預期2025年營收與獲利將重回成長軌道，因此法人給予評等維持「買進」。

看好欣興、景碩等後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、剩餘天數超過60天的權證參與行情。