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期貨商論壇／台積期 蓄勢上攻

經濟日報／ 記者王皓正整理
台積電。 聯合報系資料庫
台積電。 聯合報系資料庫

富邦期貨分析師曹富凱表示，綜合技術面以及籌碼面以觀，台股呈現量增，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面觀察台積電個股期貨仍在整理，預期未來整理數日後，待行情籌碼沉澱，再出現上攻。

曹富凱指出，川普將重返白宮，因其競選期間曾提出多項與台灣相關的經濟政策，包括將對台灣收取保護費，以換取保護台灣的和平，另一是將對台灣進口的晶片課徵關稅。短線上，川普當選可能對台積電及台股造成心理及實質上不利影響，但預期影響僅是短線，因全球AI浪潮已起，台股短空長多，選後市場回歸基本面，台股中長線偏多格局未變。

市場預估台積電第4季EPS可望持續創高，若台積電股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

台積電 台股 期貨交易

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