股期雙市昨（7）日開低走高，指數齊步震盪收紅。期貨分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加1,321口、攀升至4.5萬口；展望盤勢，目前指數補量上攻，台積電均線結構良好，期現貨市場留意24,000關卡附近有無突破機會。

現貨與期貨行情方面，美國2024年總統大選最終由川普勝出，美股周三（6日）上演慶祝行情、美元觸及四個多月來的最高水準，美債則遭遇大幅拋售。但台指雖然在夜盤一度跌破23,000點關卡，不過，隨後震盪走升，多方防守態度明確。

在台股日盤部分，昨天權值股多數上漲，上漲家數接近900家，支撐指數走高；櫃買同樣展現多方氣勢，一改過去一周容易開高走低的慣性，終場震盪盤漲，幾乎收在最高；加權指數昨天終場上漲191點，收在23,408點。

期貨部分，台指期昨天上漲213點至23,532點，價差方面，正價差為123.18點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超131.66億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,308口至19,540口，其中，外資淨空單增加1,321口至45,946口。

至於十大交易人中的特定法人，昨天全月份的台指期淨空單，則是增加1,077口至22,321口。

永豐期貨指出，整體而言，目前指數補量上攻，成交量能突破4,000億元，期現貨市場可留意24,000點關卡附近有無突破機會。

群益期貨表示，現階段外資期現貨中性，自營商選擇權保守格局，月選也是保守格局，周選則呈現偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。

技術面上，現在深入上檔黑K包覆線的反壓中，不過，下方亦有旱地拔蔥的支撐，整體盤勢處於區間格局。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,000點，周賣權最大OI落在21,000點；月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,500點。

全月份未平倉量put/call ratio值由0.96上升至1.1。VIX指數下降1.89至23.05。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為1,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，賣權OI總量較買OI增量大，周選偏樂觀格局。