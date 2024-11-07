期貨商論壇／原油期 留意震盪

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，美國持續調停以色列與真主黨間的停火協議談判，但伊朗仍威脅反擊以色列先前的攻擊，隨著川普勝選中東以及俄烏地緣政治風險不確定性持續，市場對於中東緊張情勢不確定性保持警戒，須留意布蘭特原油期貨價格震盪風險。

美國選舉不確定性的避險需求降低，美元指數大幅上揚並創四個月來新高，川普先前提出增加關稅與持續增產原油的政策將加劇全球原油供需差距，使得12月交割的布蘭特原油期貨價格6日下滑。在原油供需數據部分，EIA數據顯示，1日當周美國原油、汽油庫存分別較上周增加210萬與40萬桶，原油日產量維持於1,350萬桶的高點。

吳佩奇表示，OPEC八個會員國宣布將原先於11月底到期的自願減產每日220萬桶的期限延長至2024年底，顯示中國大陸需求疲軟、預期全球原油供應持續增加，2025年需求前景不確定性高為壓抑國際油價表現主因。（國泰期貨提供）

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