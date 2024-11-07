元富證券好富投APP 推出「ESG主題選股」

新光金控（2888）旗下元富證券自行研發的好富投APP，自推出以來積極貼合市場需求，持續發展多樣化投資功能。元富觀察到ESG議題影響至投資領域，投資人對於企業重視ESG投入的行動給予正面肯定，也希望能透過個人力量發揮市場影響力。呼應時勢，好富投APP於10月全新推出「ESG主題選股」及「庫存ESG評鑑」功能，提供客戶能快速篩選出優質ESG個股，在庫存評分上更是運用北極熊為主題，直觀地了解個人的庫存ESG評鑑。

根據彭博預測，2025年全球ESG資產規模有望超過53兆美元，突顯ESG投資將從小眾轉向主流，而新一代投資人不僅關注穩健的投報率，更重視商業利益與社會及環境責任之間的平衡，許多研究也表明，ESG評分高的公司往往擁有更佳的市場表現，也更能抵禦市場波動，因此元富推出的ESG評鑑功能，旨在協助投資人評估其持股的ESG表現，提供建立穩健資產配置的有力工具。

元富針對所有上市上櫃公司導入ESG評分，並結合多項企業財務指標，推出三大主題ESG選股，協助投資人有效篩選出具備優良ESG表現的企業標的。並透過生動可愛的北極熊形象，直觀地向客戶展示其庫存部位的ESG表現，讓資訊更為清晰易懂。元富更提供業界首創功能，透過比對現有庫存部位評鑑表現，提供客戶在新增投資標的前預先告知庫存部位ESG評鑑分數的變化，鼓勵投資人透過資金配置影響企業的ESG政策，從而達成長期投資佈局時，還能為世界帶來正面影響。

元富好富投APP致力打造完整的數位應用場景，不僅提供多元金融商品的交易功能，還能查詢銀行餘額、簽署風險預告書、進行個人化策略選股及個股健診等服務。另外，因應不同投資族群需求，提供存股族優質的「存才富」服務、當沖族有效控管損益風險的「聰明沖」功能，以及穩健投資族關注永續發展的「ESG選股及評分服務」，全面滿足投資人多元化投資需求。並且透過定期收集和分析客戶反饋，了解客戶的需求和偏好的變化，持續優化客戶體驗。