11月電子期、金融期齊漲

台北股市今天上漲191.44點，收23408.82點。11月電子期收1292.75點，上漲13.95點，正價差8.33點；11月金融期收2099點，上漲11.6點，正價差4.74點。

11月電子期以1292.75點作收，上漲13.95點，成交872 口。12月電子期以1291.4點作收，上漲12.15點，成交23口。

電子現貨以1284.42點作收，上漲11.34點；11月電子期貨與現貨相較，正價差8.33點。

11月金融期以2099點作收，上漲11.6點，成交460口。

金融現貨以2094.26點作收，上漲13.03點；11月金融期貨與現貨相較，正價差4.74點。實際收盤價以期交所公告為準。