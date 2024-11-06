華航、長榮航 四檔強強滾

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長榮航（2618）、華航（2610）受惠年底歐美長程航線旺季將屆，加上近期航空燃油走疲，單位營運成本下降，有利全年獲利表現，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

法人機構指出，今年上半年新加坡航空燃油均價為100.6美元、年增0.9%，第3季新加坡航空燃油均價為91.8美元，季減7%、年減18%，其中，10月上旬一度反彈到91.7美元後，下旬又修正到86美元附近，市場預估今年航空燃油平均95.7美元、年減8.8%，2025年預估則為持平，有利航空公司營運成本下降。

長榮航機隊88架，包括客機80架、貨機八架，今年10月初84架（客機75架、貨機九架），前九月客運營收占比67%，貨運營收23%，其他10%，載客率83.4%，客運運能較去年同期成長10.6%，年底前尚有四架787-9加入，明年客運運能持續增加。

其中，第3季營年增7.3%，受惠油價下跌，預估稅後純益82.1億元、年增38%，每股純益（EPS）約為1.5元。全年營收2,193億元、年增9.5%，稅後純益271億元、年增25.5%，EPS為5元。

華航去年機隊83架，包括客機63架、貨機20架，9月底為81架，包括客機64架，貨機17架，客運營收占比64%，貨運營收28%，其他8%，載客率80%，客運運能較去年同期增加12.1%。