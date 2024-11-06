智邦、英業達 押價內外20%

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上市櫃公司陸續公布10月營收，其中智邦（2345）9月營收才站上100億元大關，10月營收更達108.8億元，再創歷史新高；英業達（2356）10月營收646.8億元，也創單月新高。投資人若看好智邦、英業達等營收創高股的後市表現，可以透過權證以較低成本參與行情。

法人指出，受惠AI帶動資料中心交換器需求，智邦的AI加速器、400G、800G等出貨持續升溫，帶動智邦營收站穩百億元關卡，並已連三個月刷新紀錄。智邦前十月合併營收823.3億元，年增18.6%，同步締下新猷。

智邦、英業達相關權證

智邦董事會日前並通過將增購生產設備需求，設立竹北AI科技園區生產線。法人認為，智邦新資本支出設立新生產線，因應客戶對於AI加速器及800G高階交換器需求。

英業達10月營收達646.8億元，年增六成，創下單月歷史新高。累計前10月營收5,131.6億元，年增二成，同樣寫新記錄。

法人表示，英業達受惠輝達GB200出貨在即，加上客戶對輝達Hopper平台需求強勁，帶動英業達單月營收突破600億元大關，連續兩個月創新高。原市場預期英業達伺服器在第3季達今年高峰、第4季略減，不過目前看來出貨動能強勁，第4季看法轉為正向。

至於筆電出貨狀況，英業達10月筆電出貨170萬台，月減5.5%，年增21.4%。10月筆電呈現月減，主因9月有季底拉貨效應，使得10月筆電出貨減少，這也顯示英業達營收成長主要為AI伺服器出貨帶動挹注。

權證發行商表示，投資人若看好智邦與英業達後續表現，可以挑選價內外20%以內的中長天期權證，以小金搏大利。