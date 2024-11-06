全民權證／嘉澤 挑逾四個月

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

嘉澤（3533）隨CPU新平台滲透率提升，帶動CPU Socket、DDR、PCIe插槽產品出貨持續成長，加上UQD、GPU Socket等AI伺服器相關產品有機會成為潛在上修動能，推升後續評價，法人估展望正向。

法人預估，嘉澤今、明年伺服器營收分別可年增70%、55%，占比各達37%、45%，PCIe Gen 5與DDR 5等產品亦挹注成長，看好產品組合優化及銅價修正，將推升毛利率續揚。近期傳出高階伺服器機種朝Socket設計發展，法人認為，目前以鴻海旗下鴻騰為第一供應商，但嘉澤仍可取得部分訂單。

權證發行商建議，可買進價內外10%內，距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供、記者盧宏奇整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）