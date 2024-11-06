全民權證／金寶 選中長天期
‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據
金寶（2312）金寶切入伺服器供應鏈，對未來營收正面影響可期，訂單能見度達12至14個月，加上泰國新產能逐步釋出，預期下半年營收可望維持高檔，同時並看好金寶2025年營收、獲利將優於今年。
金寶尚未公布10月營收及第3季財報，若以9月營收185億元，年增逾兩成，創兩年來新高，前三季營收1,191億元，創歷史次高紀錄，獲利可望跟著水漲船高。另外金寶也將繼續在AI伺服器供應鏈中，扮演原廠委託設計製造的角色，以因應終端市場需求，預料將對未來伺服器業務成長，帶來正面助益。
證發行商表示，看好金寶的投資人可挑選價內外15%左右，90天期以上的權證介入。（群益金鼎證券提供，記者何佩儒整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言