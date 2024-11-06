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全民權證／金寶 選中長天期

經濟日報／ 記者何佩儒整理
金寶相關權證
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金寶（2312）金寶切入伺服器供應鏈，對未來營收正面影響可期，訂單能見度達12至14個月，加上泰國新產能逐步釋出，預期下半年營收可望維持高檔，同時並看好金寶2025年營收、獲利將優於今年。

金寶尚未公布10月營收及第3季財報，若以9月營收185億元，年增逾兩成，創兩年來新高，前三季營收1,191億元，創歷史次高紀錄，獲利可望跟著水漲船高。另外金寶也將繼續在AI伺服器供應鏈中，扮演原廠委託設計製造的角色，以因應終端市場需求，預料將對未來伺服器業務成長，帶來正面助益。

證發行商表示，看好金寶的投資人可挑選價內外15%左右，90天期以上的權證介入。（群益金鼎證券提供，記者何佩儒整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 營收 金寶

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