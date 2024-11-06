全民權證／定穎投控 二檔夯

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定穎投控（3715）第3季營收占比為汽車板66%，儲存式裝置8%，網路通訊與服務器9%，顯示面板11%，消費性電子產品2%，電腦周邊及其他4%。

定穎投控第3季營收47.5億元，季增12.3%、年增12.8%，營收季增主要反映汽車客戶電子化需求仍強，同時網通ASIC客戶積極放量拉貨，毛利率為23.8%，較前一季下降3.6個百分點，主要反映泰國廠產能開出、黃石二廠二期HDI產能初期良率較低，營益率為9.9%，歸屬於母公司業主本期淨利為2.6億元，EPS為0.92元，市場看好第4季營收將回溫。

權證發行商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期90天以上的商品介入。（元大證券提供、記者周克威整理）

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