期貨商論壇／生技期 善設停損
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美國總統大選結果出爐，選戰牽動後續行情走勢。美國聯準會（Fed）也即將公布利率決議，目前市場預期將於本月降息1碼。
然而，在市場充滿不確定性之際，因生技產業通常被認為是具有剛性需求的產業，無論經濟景氣如何，人們對醫療、藥物、疫苗等生命健康相關的需求通常都是迫切的，可以發揮資金避風港效果，值得後續多加關注。
臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為21萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。
以技術面來看，臺灣生技期貨還在底部打底的階段，位於所有均線之下，且均線紛紛轉為下彎、形成反壓，因此在突破月線反壓之前，整體偏空架構不變。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）
期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。
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