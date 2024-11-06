台指期 震盪盤堅格局

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台股昨（6）日開高震盪，指數高低差超過400點，靠著權值王台積電（2330）買盤推升、及AI概念股助攻，終場指數上漲110點、收23,217點，台指期也同步震盪盤堅。期貨商認為，選後台股將回歸基本面，預期在企業獲利穩健下，有望帶動台股與台指期走升。

台指期昨日上漲187點、至23,324點，正價差為106.62點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,609口至18,232口，其中外資淨空單增加3,319口至44,625口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加4,199口至21,244口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為3,000餘口，買權OI增量明顯不足；周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期昨日開高走高，盤中隨美國大選開票震盪，另在台積電加持下，站上所有均線，終場上漲逾百點，以十字紅K棒作收。目前指數回補前波的跳空缺口，在均線向上墊高下，維持上揚走勢，在大選後預期回歸基本面以及聯準會利率政策，在企業獲利穩健前提下，有望帶動台指期走升。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在21,500點，月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,500點。全月未平倉量put/call ratio值由0.94上升至0.96，VIX指數下降2.56至24.94。外資台指期買權淨金額0.43億元、賣權淨金額0.38億元，整體選擇權籌碼面偏多。整體來說，選舉開票當下指數維持震盪偏多，待後續塵埃落定，不確定性下降後，指數上漲機率仍較高。

群益期貨認為，外資期現貨中性偏保守，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權中性格局，整體籌碼面中性偏保守格局；技術面上，面臨上檔黑K包覆線，加上昨日還留有上影線，所以上檔仍有壓力待克服。