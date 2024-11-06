11月電子期漲 金融期跌
‧➥點選【美國大選開票不斷更新】川普拿下第二個搖擺州喬治亞！247：214領先賀錦麗
台北股市今天上漲110.59點，收23217.38點。11月電子期收1278.8點，上漲14.35點，正價差5.72點；11月金融期收2087點，下跌6.2點，正價差5.77點。
11月電子期以1278.8點作收，上漲14.35點，成交793口。
電子現貨以1273.08點作收，上漲11.72點；11月電子期貨與現貨相較，正價差5.72點。
11月金融期以2087點作收，下跌6.2點，成交532口。
金融現貨以2081.23點作收，下跌14.74點；11月金融期貨與現貨相較，正價差5.77點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言