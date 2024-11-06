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11月台股期指漲187點

中央社／ 台北6日電

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台北股市今天終場漲110.59點，收23217.38點。11月台指期以23324點作收，上漲187點，與現貨相較，正價差106.62點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，11月期貨23137點、12月期貨23148點。

台股今天終場漲110.59點，收23217.38點，成交金額新台幣3977.1億元。

11月台指期貨以23324點作收，漲187點，成交10萬2629口；12月期貨以23336點作收，漲188點，成交1117口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台指期 台灣期貨交易所

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