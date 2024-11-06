觀望再觀望…台股開盤上漲6點 台積電開平盤

台股６日開盤指數為23,112.95點，上漲6.16點。台積電（2330）開平盤價1,050元。

群益投顧表示，美國重磅事件本周接續登場，包括美國總統大選結果及美國聯準會FOMC會議利率決策，導致短期觀望氛圍偏濃。美股處新總統行情期待vs籌碼、評價疑慮的結構多空衝突。高盛此前分析指出，美企股票回購預計將於10月25日恢復，Nasdq指數上周四（10/31）跌破10月25日前起漲區，折射美股存一定程度籌碼乃至評價面疑慮。台股周一(4日)盤面由cpo概念強漲維繫氛圍，昨日機器人概念接棒吸睛。概念題材股積極作價，但輪動快速、投機氛圍偏濃，擇強嚴守技術面應對。

操作題材可留意：

1.製鞋相關─耐吉（Nike）10月1日盤後公布財報不理想、股價重挫後，台股製鞋相關的來億-KY、志強-KY、台灣百和寶成等股價在10月初震盪整理後，10月上旬展開一波上漲走勢。運動用品品牌大廠愛迪達(adidas)10月上旬調高財務預測。

2.風險趨避概念股─近期資金積極往泛AI概念，包括NB代工為主的AI伺服器概念，以及台廠未來可能較有機會的概念(cpo、機器人等)移動。但這一族群面臨相對主連結的NVIDIA股價震盪乃至概念股本益比居高疑慮，令部分資金往貨櫃、生技與觀光飯店等個別股移動。

周二（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,221.88點，上漲427.28點、漲幅1.02%；S&P500指數上漲1.23%；那斯達克指數上漲1.43%；費半指數上漲1.69%。台積電ADR漲2.19%，較台北交易溢價19.15%。

美國股市周二圍繞「川普行情」的投資波動劇烈，相關概念股先是走高，隨後回吐漲幅。美國10年期公債殖利率一度上漲超過 10 個基點，最高升至 4.366%，隨後在穩健的公債標售後扭轉升勢，最後下跌 2 個基點，小幅走低至4.29%。2年期公債殖利率上漲。

受到Palantir Technologies 飆漲23.5%推動，科技七雄指數上漲1.8%，Palantir表示人工智慧（AI）面臨「堅定需求」。輝達（NVIDIA）上漲2.9%，市值達到3.43兆美元，超越蘋果的3.38兆美元，躍居全球市值排名第一的股票 。

三大法人周二集中市場合計買超95.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超93.1億元，投信買超55.5億元，自營商（自行買賣）賣超10.7億元，自營商（避險）賣超42.6億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,474口至16,623口，其中，外資淨空單增加2,189口至41,306口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加835口至17,045口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,800點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在21,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.89上升至0.94。VIX指數下降0.6至27.5。外資台指期買權淨金額0.36億元 ; 賣權淨金額0.62億元。整體選擇權籌碼面偏多。