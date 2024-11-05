富邦、國泰金 認購火

今日主題 受颶風和罷工影響，美國就業報告和製造業指數（ISM）表現不如預期，市場普遍預期聯準會（Fed）在周四凌晨FOMC會議後將再次宣布降息1碼，金融、運動休閒等美國內需供應商營運將受惠，台股相關權證可伺機布局。

近期股市雖受罷工、就業報告和ISM製造業指數表現不如預期影響，不過市場認為本周FOMC會議後將再次宣布降息1碼，並看好金融與美國消費概念股有望放閃，包括富邦金（2881）、國泰金（2882）等股價增溫，後市可期。

法人分析，富邦金2024年營運展望持續正向，主因得益於景氣動能復甦，富邦銀行放款增長目標定於10%至12%，淨利息收益率（NIM）目標維持在1.15%。此成長動能來自於調整存放款結構及投資組合優化。

金融與美國消費概念股相關權證

此外，手續費收入預計成長20%至30%，主要由財富管理與信用卡業務帶動，顯示富邦銀行核心收益持續穩健擴張。基於淨利息收益及手續費收入的正向預測，2024年全年獲利將有望年增20.3%。

在壽險業務方面，富邦人壽上半年總保費收入達1,749億元，同比增長10.7%，表現優於同業2.3%的成長率。儘管避險經常性收益率略微下降至3.4%，主要受現金股利收入減少及避險成本上升影響，但金融資產未實現損益季增205億元，淨值增至11.7%。

法人預期，富邦金2024年股利收入將在120至130億元之間，因資本利得的實現與台股配息率下降而略減，今年富邦人壽將以成長股投資為主，集中於長線增值機會。

國泰金隨著股債市場持續回升，法人指出，國泰金控在評價未實現損失收斂的情況下，其淨值穩定增長。其中，國泰世華銀行的獲利動能優於同業，並且受益於降息及股市熱絡，有助於國泰人壽的獲利與資產評價表現。

此外，國泰人壽2024年的營運展望正面，主要得益於投資市場表現良好，且避險成本穩定於1.21%。隨著降息循環下，預期換匯成本將隨之下降，並有助於國泰人壽的債券未實現利得（URCG）持續回升。

權證發行商建議，看好金融與美國消費概念股後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。挑選標準，以價內外25%以內、剩餘天數逾120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。