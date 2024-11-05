全民權證／精剛 押價內外15%

精剛（1584）受惠鈦合金產能開出，營運雙引擎驅動獲利成長。法人表示，精剛油氣、航太與國防產業需求增長，2024年第2季營收明顯提升。隨著原料成本控管良好，鎳基產品VIM+VAR產能利用率提升，帶動毛利率成長。

展望未來，精剛受惠於國防、航太與油氣產業需求穩定增長，以及鈦合金VAR產能擴展至滿載，精剛鎳基與鈦合金雙引擎策略預計將推動2025年營運持續增長。法人預估2024年、2025年每股純益（EPS）分別約為2.77元與3.11元，年增率分別為5.3%和12.2%。

權證發行商建議，看好精剛後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（統一證券提供）

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