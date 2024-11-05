全民權證／技嘉 選逾四個月

技嘉（2376）受惠於AI伺服器、電競硬體與消費性主機板帶動營收成長，法人表示，看好技嘉下半年營收有機會逐季攀升，隨主要客戶新品進入量產階段，明年伺服器業務貢獻的業績比重可望再攀高。

技嘉上半年每股純益（EPS）7.84元，超過去年全年表現，近來技嘉也陸續出貨搭載液冷或氣冷解方的H200系列AI伺服器，法人預期，第4季將進一步放量，採用Blackwell架構的產品也將自第4季出貨。技嘉也針對X870E、X870 及600系列主機板推出X3D Turbo模式BIOS更新，搭配AMD Ryzen 9000系列處理器可提升最高18%效能，可望推升主機板營收。

看好技嘉的投資人可挑選價內外5%以內，有效天期120天以上的權證介入。（兆豐證券提供）

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