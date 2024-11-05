聚陽、寶成 四檔活跳跳

時序進入傳統民生消費第4季旺季，以美國市場為主力的聚陽（1477）、寶成（9904）隨美國景氣復甦，第3季表現淡季不淡，法人看好其第4季營運表現，其中聚陽訂單能見度更達明年第2季，投資人可以資金門檻較低的權證商品參與行情。

聚陽日前公布10月營收26.5億元，年增6.8%、月減19.5%，累計今年前十月營收294億元、年增9.7%，創歷來新高。由於11、12月的成衣訂單多為明年春季款式，10月是耶誕訂單的最後階段，因此較易受到換季影響，且目前的船班期程仍較不穩定，10月營收表現才會呈現月減。

法人分析，由於美國總統大選結果關係到後續的政策方向，美國是聚陽的主力市場，因此需留意供應鏈狀況。聚陽前三季每股稅後純益12.76元，較去年微增。今年前十月創高主要是受惠接單暢旺，尤其來自美國客戶的訂單成長是主要成長動能，美國需求持續復甦。法人估計聚陽全年營收高點落在第3季，第4季要續創新高不易，但季減幅度將較往年收窄。

寶成第3季受惠製鞋業務動能持續往上，營收表現季增，法人看好第3季受惠產能利用率拉高，毛利率表現有望續優於前季水準，營業利益率也將呈現季增。展望第4季，受惠製鞋業務回升，且過往第4季為零售銷售旺季，預期寶成下半年營收及獲利逐季成長。

權證發行商表示，投資人若看好聚陽與寶成後續表現，可以挑選價內外20%以內，120天期以上的權證介入，透過權證以小金搏大利。