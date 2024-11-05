億豐喊衝 挑中長天期
美國聯準會有望將在本周四（7日）再次宣布降息，市場看好將持續帶動整體美國房市相關產品需求回溫，加上相關政策改變，億豐（8464）營運有望受惠，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。
由於美國窗簾製造商協會（WMCA）規定要求在美國製造、銷售的所有窗簾產品必須全面改為無拉繩，標準窗簾產品的拉繩設計則被禁止，大幅提升製造商製造難度，但億豐先前就已2018年調整固定式產品，之後又於2022年調整客製化產品。
億豐當初在調整過程中毛利率下降中個位數百分點，主要是受到產能轉換的影響，因為無繩窗簾產品零件需求數量為有繩產品的三倍，整個調整過程約耗費二至三個季度，而競爭對手過去以客製化產品為主，並未經歷過固定式產品的調整，因此在2024年新規定頒布後、億豐並不會受到太多影響，主要競爭對手則受到程度不一的影響，市場預估億豐將持續提升北美地區客製化產品市占率，下半年營收將較上半年度增長14%。
市場看好億豐將持續受惠美國無繩化政策一至兩個季度，並進而提高市占，加上墨西哥廠房產能擴建以及降息帶來房市相關產品回溫、營運效率持續提升下，預估今、明年營收分別為298.7億元、341.2億元，分別年增11%、14%，每股純益（EPS）分別為23.3元、25.1元，年增24.6%、7.9%。
看好億豐後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期150天以上的權證入手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言