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聯合報社論／昔日副手發難，戳破賴總統用人吃相難看

億豐喊衝 挑中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

美國聯準會有望將在本周四（7日）再次宣布降息，市場看好將持續帶動整體美國房市相關產品需求回溫，加上相關政策改變，億豐（8464）營運有望受惠，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

由於美國窗簾製造商協會（WMCA）規定要求在美國製造、銷售的所有窗簾產品必須全面改為無拉繩，標準窗簾產品的拉繩設計則被禁止，大幅提升製造商製造難度，但億豐先前就已2018年調整固定式產品，之後又於2022年調整客製化產品。

億豐當初在調整過程中毛利率下降中個位數百分點，主要是受到產能轉換的影響，因為無繩窗簾產品零件需求數量為有繩產品的三倍，整個調整過程約耗費二至三個季度，而競爭對手過去以客製化產品為主，並未經歷過固定式產品的調整，因此在2024年新規定頒布後、億豐並不會受到太多影響，主要競爭對手則受到程度不一的影響，市場預估億豐將持續提升北美地區客製化產品市占率，下半年營收將較上半年度增長14%。

市場看好億豐將持續受惠美國無繩化政策一至兩個季度，並進而提高市占，加上墨西哥廠房產能擴建以及降息帶來房市相關產品回溫、營運效率持續提升下，預估今、明年營收分別為298.7億元、341.2億元，分別年增11%、14%，每股純益（EPS）分別為23.3元、25.1元，年增24.6%、7.9%。

看好億豐後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期150天以上的權證入手。

億豐 美國聯準會

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