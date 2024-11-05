全民權證／世芯 兩檔動能強

世芯-KY（3661）第3季營收續創新高，季成長9.2%、年成長94.8%；毛利率回升至19.46%，且在利息等業外收益挹注下，稅後淨利17.9億元，季成長13.1%、年成長101.9%，每股純益（EPS）22.44元。

世芯營收季季優於預期，第4季雖北美CSP客戶ASIC拉貨將趨緩，但北美IDM客戶5奈米產品擴增（ramp-up），加上在NRE方面，將有數個先進製程案件將送交製造（TAPE OUT）下，市場預估單季毛利率將提升至20%以上，整體稅後純益約18.5億元，季成長3.3%、年成長65.6%，EPS為23.1元，全年EPS則上看80.8元。

權證券商建議，看好世芯-KY股價後市表現的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期180天以上的商品介入。（國泰證券提供）

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