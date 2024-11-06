期貨商論壇／永續期 活用資金

近期經濟數據，10月非農僅新增1.2萬個就業，遠低於經濟學家預測的10.8萬；失業率則持穩在4.1%。此次就業報告受颶風與罷工事件影響而大幅低於預期，導致數據公布後各年期美債殖利率急跌。而11月8日就是聯準會利率決策會議，研判聯準會官員發言將維持目前態度，但若Fed能就加深明年度降息預期，過度鷹派的市場就將會轉向樂觀，有助於未來的資金行情。

美國總統大選將在當地時間11月5日進行開票（台灣時間11月6日），根據《CNN》封關民調顯示，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗，二人支持度皆為47%打平。不過統計過往美國大選過後，大盤較容易走出趨勢行情，在選後整體政經不確定性下滑的情況下，今年第4季行情並不看淡。

不過投資人仍須留意風險，尤其若川普當選，根據其過往激進發言紀錄，恐為市場帶來短線震盪，目前選擇權價平和也較往年同時期貴上許多，市場已提前反應可能的波動，投資人可待選後波動度下降後再分批布局。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

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