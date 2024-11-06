期貨商論壇／航運期 避險優選

現在中東反擊的權力似乎回到伊朗手中，伊朗放話將在美國總統1月的就職前對以色列進行反擊，目前全世界仍緊盯美國總統大選，川普與賀錦麗的民調非常膠著，依2020年拜登與川普的選戰，大選後四天主流媒體才開始報導拜登勝出，但實際上投票仍在進行中，時間要到今年12月17日選舉人團投完票才正式出爐，故在結果尚未確定前，股市恐會持續震盪；本周五聯準會也將召開利率決議，需注意鮑爾談話內容。

從台股觀察，由於目前美國總統大選仍未底定，行情並未走出方向，相關法人的買賣超也較為清淡，整體成交量縮小。航運股方面，由於中東地緣政治加上船舶供需吃緊，航運三雄股價持續走高，須關注美國總統大選動態，相關的關稅政策可能會影響全球貨貿量多寡，甚至直接緩和中東的戰爭，使得貨櫃航運不必再繞行，這些不確定因素可以讓手中握有航運類股的投資人使用航運期貨進行避險。

若未來希望參與整個航運業股價表現的投資人，可以考慮搭配臺灣期交所於2022年6月所推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運、及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金約15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

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