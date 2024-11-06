股期雙市昨（5）日開低走高，齊步站上23,000點關卡。分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加2,189口、攀升至4.1萬口。展望盤勢，建議看好長線後市正向的投資人，可待選後再以台指期進場布局，可避免指數波動風險。

台股昨天震盪盤堅，加權指數終場上漲141點，收在23,106點，成交量3,284億元。期貨部分，台指期昨天上漲99點至23,135點，價差方面，正價差為28.21點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超92.26億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,474口至16,623口，其中，外資淨空單增加2,189口至41,306口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則增加835口至17,045口。

永豐期貨指出，觀察選擇權價平和狀況，明顯較先前美國大選前昂貴，已提前反應選後可能的短線波動，因此建議投資人可待選後再分批布局，可避險川普激進發言造成的指數波動。

群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，昨天台股仍屬量縮整理格局，目前待各均線逐漸靠攏糾結後，短線台股將隨量能放大打破目前的區間僵局。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,800點，周賣權最大OI落在22,000點; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在21,500點。全月未平倉量put／call ratio值由0.89上升至0.94。VIX指數下降0.6至27.5。

群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為4,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。