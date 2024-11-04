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期貨商論壇／永續期 靈活布局

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續、綠能示意圖。 （聯合報系資料庫）
永續、綠能示意圖。 （聯合報系資料庫）

美國總統大選結果即將揭曉，此次美國選民完成提前投票的人數，高達6,500萬人，意味雙方選民各擁其主，為爭得最後勝選，投票率相當高。對投資人來說，不確定性永遠是短線大敵，因此當不確定性消除時的那一刻，大漲機率較高。

這次選舉被稱為美國史上影響最深遠的選舉，因為川普若勝選意味著美國政治秩序、司法體系、稅收架構、移民政策、環保理念，都將經歷一次震盪，戰後建立的全球貿易、地緣政治體系也可能重新洗牌。

回顧川普過往執政四年，令市場印象深刻的是川普推特左右盤面，但川普再次粉墨登場，相信多數投資人已作好準備。基於台灣經濟長期展望仍佳，若想參與行情的投資人，可以透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。其主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

川普 期貨交易 美國

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