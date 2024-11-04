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期貨商論壇／力旺期 後市看俏

經濟日報／ 記者周克威整理
力旺董事長徐清祥。 聯合報系資料照
力旺董事長徐清祥。 聯合報系資料照

IP大廠力旺（3529）近日公布第3季財報，受惠於今年於特殊製程與先進製程皆有斬獲，前三季稅後純益達13.1億元，年增23%，每股獲利（EPS）為17.68元。

另外，力旺積極配合先進製程代工及客戶要求，目前3奈米已有客戶導入設計中，與晶圓代工龍頭合作開發的2奈米先進製程有望在明年下半年量產並採用，帶動營運動能。

力旺成立100%持有的子公司熵碼科技，開發相關軟體搭配NeoPUF技術，現在已積累超過60個設計定案，陸續進入量產，權利金將是力旺未來五至十年主要成長動能。

再由技術面看，力旺期貨自9月27日以帶量長上影黑K棒作收，突破自8月上旬以來的W底型態頸線後，隨後盤勢沿著5日均線維持上升趨勢，並於10月23日創下歷史新高；當前轉為高檔整理，並以月線均線作為支撐。

力旺在IP產業的獨特性及穩健的營運狀況，在伺服器與行動裝置市場的強勁需求，將推動營運動能成長，再加上權利金收入持續增加，在強勁的基本面支撐下，後市可期。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

力旺 期貨交易

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