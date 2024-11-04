台指期 外資減碼空單

台指昨（4）日呈現開高走高格局，權值電子三王同步走高，但成交量能萎縮，凸顯盤面觀望的氣氛仍濃厚，指數上漲185點、收在22,965點。期貨商表示，雖仍有美國總統大選不確定性，但在下檔均線支撐下，台股震盪後有機會突破月線。

台指期昨日上漲269點至23,036點，正價差為75.61點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少557口至15,149口，其中外資淨空單減少159口至39,117口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少752口至16,210口。

其中，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為8,000餘口，買權OI增量不增反減。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，目前台股電金皆回到月線震盪整理，短線在量能未明顯放大下，仍以保守格局看待。

元富期貨認為，就技術面而言，台指期呈震盪走高格局，在台積電等權值股拉抬下，回補上周五的向下跳空缺口，重返5日線，目前指數自季線向上反彈2日，站回23,000點關卡，雖仍有美國大選的不確定性，但在下檔均線支撐下，震盪後有機會突破月線。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,600點，月賣權最大OI落在20,500點。全月份未平倉量put／call ratio值由0.75上升至0.89，VIX指數下降0.16至28.1；外資台指期買權淨金額0.3億元、賣權淨金額0.55億元，整體選擇權籌碼面偏多。