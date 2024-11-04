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全民權證／台達電 兩檔看俏

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
台達電相關權證
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台達電（2308）在輝達GB200系列工智慧伺服器（AI Server）業務斬獲良多，包含電源供應器部分將握有過半市占率，法人並看好台達電液冷CDU、分歧管等產品亦切入至少兩家美系雲端服務商（CSP），長線營運動能強。

法人表示，台達電第4季開始出貨GB200的5.5kW PSU；在散熱部分，10月開始放量出貨液冷CDU產品，且CDU部分將供應二家以上美系CSP業者，預料是公司AI產品主要動能；在自動化部分，預期將小幅季成長，主要是中國大陸工業自動化部分進入年底預算消化旺季，且有經濟刺激政策。

權證發行商表示，投資人如看好台達電投資機會，可挑選價內外5%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台達電 權證

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