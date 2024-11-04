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全民權證／旺矽 挑逾六個月

經濟日報／ 記者高瑜君整理
旺矽相關權證
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旺矽（6223）受惠人工智慧（AI） ASIC、電競GPU、SSD Controller、電視SoC等產品，帶動垂直式探針卡（VPC）需求持續強勁，第3季營運表現優於預期，法人看好下半年VPC產能利用率維持高檔不墜。

法人評估VPC仍是旺矽營收主要成長動能，包括來自包括美系客戶AI ASIC、網通IC，加上車用相關應用、潛在智慧手機AP專案MEMS探針卡等專案挹注。VPC月產能自2024年初的100萬，預計至2024年底提升至130萬，旺矽2025年將持續擴增產能。法人表示，旺矽的CPO設備預計第4季送樣給客戶，明顯營收貢獻將落在2026至2027年。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日180天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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