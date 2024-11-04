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全民權證／貿聯 選價內外10%
貿聯-KY（3665）搶攻AI商機，日前宣布在開放運算計畫全球峰會（OCP 2024）秀出AI資料中心連接解決方案。隨著高速傳輸線大量出貨，法人認為貿聯今年業績將逐季走揚，明年在高速運算（HPC）業績也會顯著增長。
受惠北美雲端服務供應商（CSP）客戶對於資料中心需求持續強勁，目前客戶積極追單，動能可望延續到明年。貿聯第2季HPC業務占營收比重達15.5%，可望持續成長。談到新產品，貿聯表示，PCIe Gen5／6高速內部互連系列，採用先進的線纜布線技術，即使在最苛刻的環境中，也能確保最佳性能提升效率。
看好相關題材的投資人，可挑選價內外程度在10%以內、且距到期日四個月以上之權證進行操作。（元富證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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