全民權證／貿聯 選價內外10%

貿聯-KY（3665）搶攻AI商機，日前宣布在開放運算計畫全球峰會（OCP 2024）秀出AI資料中心連接解決方案。隨著高速傳輸線大量出貨，法人認為貿聯今年業績將逐季走揚，明年在高速運算（HPC）業績也會顯著增長。

受惠北美雲端服務供應商（CSP）客戶對於資料中心需求持續強勁，目前客戶積極追單，動能可望延續到明年。貿聯第2季HPC業務占營收比重達15.5%，可望持續成長。談到新產品，貿聯表示，PCIe Gen5／6高速內部互連系列，採用先進的線纜布線技術，即使在最苛刻的環境中，也能確保最佳性能提升效率。

看好相關題材的投資人，可挑選價內外程度在10%以內、且距到期日四個月以上之權證進行操作。（元富證券提供）

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