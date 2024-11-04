欣興、緯穎 瞄準逾90天

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，投資人可參考欣興（3037）、緯穎（6669）等表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

欣興日前公告再加碼5億元擴廠，公司持續衝刺下半年營運優於上半年目標，法人則看好，欣興2025年營運可望彈升。欣興是以自地及租地委建方式興建廠房相關工程，契約總金額5億2,080萬元，公司表示，主要支應生產及營運使用。欣興預期，下半年營運優於上半年。

法人認為，欣興今年為布局AI進行產線升級，初期良率與效率受影響，使上半年營運失色，全年獲利恐下滑，但隨著明年AI布局開花結果，營運將加速回升。

受惠下半年市場需求逐步回溫與PCB步入旺季，欣興累計今年前九月營收859.92億元。

緯穎為衝刺新產能布建，台南二廠已開工動土，預計2027年第4季完工投產，未來將結合研發與製造量能，加速新品試產與驗證，推進伺服器電路板製造，並從台灣出貨至馬來西亞，進行後段組裝量產。

緯穎指出，台南廠是全球主機板製造和新產品創新重要樞紐，新廠將結合生產、研發和自動化實驗室，以提高效率與競爭力，以LEED黃金級綠色標準建造，將採用再生能源及導入智慧工廠技術。緯穎去年拍板擴建台南二廠，完工後可將南台灣發散的廠房、倉庫集中，就近進行全球新品測試，量產交由大馬廠進行。

緯穎9月營收345.05億元，締同期新猷；第3季營收978.18億元，為單季最佳。

若是投資人看好此兩檔，可選擇權證價內外15%以內、距到期日三個月以上的權證入手。