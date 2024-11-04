11月電子期、金融期齊漲

台北股市今天上漲185.31點，收22965.39點。11月電子期收1258.75點，上漲17.35點，正價差5.52點；11月金融期收2092.2點，上漲30.6點，逆價差0.66點。

11月電子期以1258.75點作收，上漲17.35點，成交443口。12月電子期以1255點作收，上漲13.2點，成交11口。

電子現貨以1253.23點作收，上漲12.89點；11月電子期貨與現貨相較，正價差5.52點。

11月金融期以2092.2點作收，上漲30.6點，成交514口。12月金融期以2097.8點作收，上漲25.8點，成交5口。

金融現貨以2092.86點作收，上漲26.65點；11月金融期貨與現貨相較，逆價差0.66點。實際收盤價以期交所公告為準。