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聯合報社論／中華民國論述難掩「綠色轉型正義」的撕裂

衛福部草案 代孕費百萬起跳 新制最快明年上路

全民權證／中磊 選逾三個月

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
中磊相關權證
中磊相關權證

中磊（5388）因歐美客戶庫存調整漸近尾聲，第3季每股盈餘1.83元低於市場預期，法人預期，2025年將受惠Wi Fi 7、DOCSIS 4.0、10GPON等規格升級，且公司致力開發OTL相關產品，將使產品組合更貼近電信商基礎建設需求。

中磊產品第4季起需求有望回溫，法人表示，包括美洲、歐洲及日本等地客戶對光纖產品的需求仍然保守，但隨著庫存調整逐漸結束，第4季起開始增加拉貨。

而印度市場需求較為穩定，但價格將受到較大壓力。預估中磊明年每股獲利有望突破9元。

看好中磊的投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

中磊

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