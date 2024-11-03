全民權證／中磊 選逾三個月

中磊（5388）因歐美客戶庫存調整漸近尾聲，第3季每股盈餘1.83元低於市場預期，法人預期，2025年將受惠Wi Fi 7、DOCSIS 4.0、10GPON等規格升級，且公司致力開發OTL相關產品，將使產品組合更貼近電信商基礎建設需求。

中磊產品第4季起需求有望回溫，法人表示，包括美洲、歐洲及日本等地客戶對光纖產品的需求仍然保守，但隨著庫存調整逐漸結束，第4季起開始增加拉貨。

而印度市場需求較為穩定，但價格將受到較大壓力。預估中磊明年每股獲利有望突破9元。

看好中磊的投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證。（永豐金證券提供）

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