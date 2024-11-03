全民權證／晟銘電 兩檔聚光

伺服器機殼廠晟銘電（3013）表示，旗下適用於輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器的機櫃進入量產前最後準備，屆時將攜手客戶共同出貨，搶攻全球AI市場商機。

晟銘電今年前三季營收67.27億元，約31%來自AI相關機殼。晟銘電表示，明年GB200晶片將放量，機櫃需求爆發，預料營收占比持續擴大。

因應AI市場需求，晟銘電積極擴建泰國新廠，已對泰國廠加碼投資3,000萬美元，一期廠區預計今年底、明年初正式啟用，二期廠則正在規劃中。未來泰國廠將占總體產能約三分之一。

投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證。（統一證券提供）

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