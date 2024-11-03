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全民權證／景碩 押寶價外15%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
景碩相關權證
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景碩（3189）2025年ABF載板成長來源是新版遊戲顯卡，目前RTX 40系列已減少供貨，預估今年底出貨RTX 50系列，且景碩在遊戲顯卡供貨份額較高，為明年主要成長動能。在Blackwell GPU來說，明年初開始供貨，供應份額預期至明年底約達10%。

此外，景碩開始供應800G Switch高層數產品，預估第4季開始生產供應，惟總出貨量不大。

景碩上半年受到記憶體拉貨影響， BT載板營收谷底回升，考量到記憶體庫存已高，以及手機需求平淡，今年下半年BT載板需求成長放緩，不過，明年仍由DDR5需求帶動BT載板增長。投資人可挑選價外10%相關權證。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

景碩 權證

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