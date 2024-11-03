快訊

聯合報社論／中華民國論述難掩「綠色轉型正義」的撕裂

衛福部草案 代孕費百萬起跳 新制最快明年上路

世芯、智原 權證挑中長天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
世芯-KY、智原相關權證
世芯-KY、智原相關權證

總經環境不確定性仍高，規格升級為2025年IC設計產業主要動能。除AI PC帶動ISP、MEMS MIC等零組件升級外，USB4、Wi-Fi 7、10GPON等規格升級亦持續進行，法人看好世芯-KY（3661）、智原等個股後勢表現，投資人可透過中長天期商品布局相關權證。

台灣半導體產業協會（TSIA）預估台系IC設計產業第3季產值3,395億元，季增8.6%， 2024年產值達1.29兆元，年增17.2%，在半導體產業中的成長率僅次於晶圓代工。

美系雲端服務提供商與網通系統業者積極開發客製化ASIC產品趨勢下，世芯-KY的中長期TAM得以持續擴大。法人表示，世芯第4季NRE營收展望強勁，主因數項專案將於第4季下線。此外，RFQ需求暢旺，且主要來自3奈米製程，強勁的NRE pipeline將支撐2025年的NRE營收展望。此外，除獲取美系雲端服務提供商與新創企業的AI ASIC專案外，世芯-KY亦將設計服務拓展至網通相關應用。

智原方面，法人認為，今年AI營收貢獻約占7％至9%，2025年應會數倍成長，成為第一大應用。2025年AI較大的營收貢獻來自新AI NRE及MP業務。MP業務包含2.5D封裝及其他邏輯部分，預計2025年量產，因此預計2025年AI業務營收占比有望達20%至30%。

AI IC設計 營收

延伸閱讀

華碩、技嘉 選中長天期

聯準會降息 美債價格反而跌？景氣太好竟釀債市大亂流

奇鋐、緯穎 押中長天期

因應降息潮銀行推長天期高利專案 一路鎖定到2025年底

相關新聞

期貨模擬賽 兩校大贏家

臺灣期貨交易所舉辦今年度「縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」，吸引全台51所大專院校、27...

網家期貨保證金調高

臺灣期貨交易所公告調高網家期貨契約（NUF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，本次調高係網家經櫃買...

期貨商論壇／穩懋期 留意逆風

穩懋（3105）受到中國大陸手機PA需求減弱影響，9月營收12.3億元，月減17.7%，年減10.6%，第3季營收43....

期貨商論壇／黃金期 展望向上

近期美國經濟數據好壞參半，10年期公債殖利率升至三個月高點4.2%以上，而股市持續走高，金融市場變得十分謹慎，隨著聯準會...

元太、毅嘉 認購權證帶勁

台股多空交戰激烈，證券專家表示，投資人操作上應避開市場風險，首選「獲利穩定、產業能見度高」的族群，可參考元太（8069）...

長榮、華航 權證四檔活跳跳

時序進入第4季的貨運旺季，加上台北國際旅展登場，海運及空運等相關業者的業績可期，權證發行商表示，可挑選長榮（2603）及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。