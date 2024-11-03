長榮、華航 權證四檔活跳跳

時序進入第4季的貨運旺季，加上台北國際旅展登場，海運及空運等相關業者的業績可期，權證發行商表示，可挑選長榮（2603）及華航價內外程度15%以內相關認購權證短線操作。

馬士基（Maserk）、地中海（MSC）等國際航商11月1日調高附加費，業者認為，此舉意在拉高2025年度歐洲線長約價，明年歐洲線合（長）約價每FEU（40呎櫃）有望衝上3,000美元，挑戰倍增。長榮的歐洲線多用2萬TEU大船，最具利基。

長榮、華航相關權證

法人預估，長榮第2季大賺逾一個股本，每股純益13.7元；上半年每股純益21.86元。第3季不排除再賺一個股本，前三季每股純益將突破30元。

長榮受國際海運市場運價修正影響，9月合併營收446.37億元，月減16.97%、年增82.4%。第3季營收1,527.9億元，季增43%；累計前三季營收3,477.6億元，年增67.9%。

華航9月合併營收160.09億元，為歷年同期最高，年增7.4%；其中客運收入94.46億元，年增2.41%，主因旅運市場需求活絡。第3季營收521億元，累計前三季合併營收1,509.81億元，年增9.75%，在單月、單季及累計前三季營收均為同期高點。