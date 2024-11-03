元太、毅嘉 認購權證帶勁

台股多空交戰激烈，證券專家表示，投資人操作上應避開市場風險，首選「獲利穩定、產業能見度高」的族群，可參考元太（8069）、毅嘉等，利用權證參與行情。

法人表示，包括法說會、營收與季報數字等風向，以及產業訊息面為短線支撐多頭信心的關鍵，目前大盤持續多空震盪。

元太、毅嘉相關權證

展望後勢，季報、營收密集揭露，財數表現佳的相關個股，將有機會偏多表現，且時序進入第4季銷售旺季，經濟將回歸基本面表現，市場資金動能充沛，台股後勢不看淡。

元太方面，亞馬遜日前發布四款新式Kindle電子書閱讀器，其中Colorsoft Signature Edition是第一款彩色Kindle，搶攻歐美感恩節到耶誕節年底購物商機。元太是亞馬遜電子書閱讀器唯一的電子紙供應商，受惠最大。

另外，三款新品包括新款Kindle Scribe筆記記錄器，暢銷的Paperwhite更大且更快版本，以及輕薄入門級Kindle。

元太9月合併營收30.96億元，月增0.5%，年增25.3%，是21個月新高。第3季合併營收91. 89億元，季增20%，年增34.7%，為近12年單季新高。

元太先前指出，ESL已走出谷底，加上各產品線進入成長軌道，確立今年營運一季比一季好。元太累計今年前九月合併營收224.88億元，年增5.6%。

元太表示，看好大尺寸的廣告看板市場，將持續與夏普、飛利浦、三星等品牌商合作，新竹廠正建置全球第七條產線，及規劃第八條產線。元太將採與模組夥伴合作，共同打開市場的營運模式。毅嘉指出，目前訂單能見度不錯，預估明年第3季馬來西亞新廠進入量產階段後，業績有望顯著成長，後市展望樂觀。

毅嘉累計前三季營收70.13億元，年增10.2%，稅前盈餘5.96億元，光前三季就已賺贏去年整年度獲利。毅嘉受惠車用產品客戶的需求持續暢旺，加上消費產品旺季加持，帶動營運持續暢旺，目前車用營收比重達六成多，為營收主力。

毅嘉指出，今年無論是消費性電子或者車用業務，訂單表現均比去年好，明年估計訂單也相當不錯，預料今、明年營收都會呈現雙位數成長。凱基證券建議，投資人可設定價外程度20%以內、中長天期權證。