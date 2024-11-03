期貨模擬賽 兩校大贏家

臺灣期貨交易所舉辦今年度「縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」，吸引全台51所大專院校、270支隊伍、共956位學生參賽，由臺北商業大學、臺北科技大學包辦前三名。

本次競賽於5月13日正式展開，歷經台股市場劇烈震盪及六個月激烈競爭後，最終成績正式揭曉。

期交所表示，本次競賽總成績前三名分別由臺北商業大學、臺北科技大學脫穎而出。臺北商業大學財務金融系的「比期堡」和「小金幣」分別奪下冠亞軍，展現出卓越的交易策略與風險控管能力；季軍則由臺北科技大學的「諸葛村夫躬耕於南陽」隊伍獲得，證明金融交易不僅限於專業金融背景的學生。

排名第四至第18名的隊伍則來自各大知名學府，包括逢甲大學、臺中科技大學、中國文化大學、長榮大學、實踐大學、長庚大學、聯合大學、清華大學、高雄科技大學、中原大學、臺北大學等。

本次競賽的評分標準不僅看重總獲利金額，也同時考量夏普比率，期交所希望參賽學生追求獲利的同時，也培養出對風險管理的敏感度。