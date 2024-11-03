期貨商論壇／穩懋期 留意逆風

穩懋（3105）受到中國大陸手機PA需求減弱影響，9月營收12.3億元，月減17.7%，年減10.6%，第3季營收43.4億元，季減12.37%，超出內部先前預期的季減高個位數估值。手機PA市況不佳，包括穩懋、宏捷科、全新等供應連第3季營收都同步呈現季減。

國外券商分析師指出，蘋果iPhone 16預購首周末銷量估計為3,700萬支，與去年同期相比，下降超過12%。在預購首周末，蘋果共售出980萬支iPhone 16 Pro和1,710萬支iPhone 16 Pro Max，比前一代機種分別減少27%和16%。

蘋果iPhone 16買氣似乎不如預期，外資券商分析師調查供應鏈後發現，蘋果可能減少本季iPhone 16產量，而且關鍵晶片零件供應商被大幅砍單300萬支。穩懋為蘋果iPhone 16系列主要PA供應商，營運前景恐將受到影響。

美系大行產業分析師指出，大陸第4季中高階Android手機的RF產品需求放緩，加上現有的第2季半導體庫存天數仍高，使原先預期的AI PC與AI智慧機換機需求未在下半年發生，衝擊射頻產業面臨嚴重的逆風，導致產業景氣意外下行，連動相關台系砷化鎵廠商第4季營運將出現大幅修正，投資人不彷可以穩懋期（NAF）做相關操作。由於期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理，並嚴守停損紀律。（群益期貨提供）

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