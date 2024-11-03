期貨商論壇／黃金期 展望向上

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，展望向上。 路透
黃金期，展望向上。 路透

近期美國經濟數據好壞參半，10年期公債殖利率升至三個月高點4.2%以上，而股市持續走高，金融市場變得十分謹慎，隨著聯準會11月6日會議，對降息幅度的預期帶來較多的不確定性。

此外，11月5日美國總統大選，兩黨候選人膠著情況，與以色列對加薩北部的攻擊造成中東衝突再度升溫，增強了黃金的投資吸引力，支持金價繼續上揚的可能。

世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）截至10月底為止，黃金持有量持續增加至891.5公噸。回顧今年持倉水位，3月黃金價格噴出後，大致維持在830萬至840萬口的水位，6月中旬起持有量從低檔開始緩步增加，低檔迄今增幅約8.5%，基金持續進場作多有利價格持續走升。

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，截至10月22日，黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位較上周增加0.9萬來到29.6萬口，配合走勢分析，前期金價回檔時多單獲利出場水位降低，近日走揚多單重新進場加碼，持倉部位增多，買方氣勢旺盛有助於黃金價格上漲。

從線圖分析，金價10月初回測月線時約略在2,600美元後，並守住開始向上，指標KD回檔至50附近交叉向上，同時MACD高檔再度翻多，黃金價格沿著5日均線向上，顯示多方氣勢強勁，後勢依舊看好，有持續上漲的空間。（華南期貨提供）

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期貨交易 美國經濟 金價

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