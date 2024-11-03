期交所大專院校模擬交易競賽落幕 最終成績正式揭曉

臺灣期貨交易所舉辦「113年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」，吸引全臺51所大專院校270支隊伍、共956位學生熱情參賽。本次競賽於5月13日正式展開，歷經臺股市場劇烈震盪，經過初複賽共六個月激烈競爭後，最終成績正式揭曉。

本次競賽總成績前3名分別由臺北商業大學和臺北科技大學脫穎而出。臺北商業大學財務金融系的「比期堡」和「小金幣」分別奪下冠亞軍，展現出卓越的交易策略與風險控管能力；季軍則由臺北科技大學的「諸葛村夫躬耕於南陽」隊伍獲得，這支由能源與冷凍空調工程系及光電工程系組成的跨領域隊伍，證明了金融交易不僅限於專業金融背景的學生。

排名第4至第18名的隊伍則來自各大知名學府，包括逢甲大學、臺中科技大學、中國文化大學、長榮大學、實踐大學、長庚大學、聯合大學、清華大學、高雄科技大學、中原大學、臺北大學等。本次競賽的評分標準不僅看重總獲利金額，也同時考量夏普比率，期交所希望參賽學生追求獲利的同時，也培養出對風險管理的敏感度。

各參賽隊伍以心得報告紀錄本次的競賽歷程，多位同學在心得報告中表示獲益良多，先透過所學知識擬定交易策略，同時密切關注市場變化，再適時使用槓桿來驗證所學理論。本次競賽開放志同道合的同學們組隊報名，各參賽隊伍在小組討論中交換意見，發展出多元化的交易策略。有的隊伍以市場資訊作為交易策略的主要依據，另一些則依賴技術指標如均線和KD指標。有些隊伍採取波段操作策略，而有些則選擇當日沖銷的方式不留倉。在交易標的上，部分隊伍主要交易臺股期貨和小型臺指期貨，也有隊伍選擇具題材的個股期貨，或執行買入與賣出選擇權的策略。

期交所將頒發獎金鼓勵優勝隊伍及指導老師。第一名的隊伍將獲得8萬元獎金，指導教授也將同時獲頒3萬元獎金，以表彰他們在競賽中的優異表現。期交所另設置「好學獎」，自符合資格之參賽學生抽選50位，頒發500元7-ELEVEN購物金，以鼓勵更多學生參與，強化學習期貨交易的動機。

期交所未來將持續辦理類似競賽，讓更多大專院校學生有機會透過模擬交易提升專業技能。競賽雖然告一段落，但學習不會停止，期交所鼓勵同學們利用虛擬交易所平台進行練習，持續強化交易技巧奠定紮實基礎，期望這些優秀的學生在未來的金融市場中嶄露頭角，成為引領市場的明日之星。