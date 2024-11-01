群益金鼎證券公平待客 獲金管會評核獎項殊榮

金管會1日舉行公平待客評核表揚頒獎典禮，群益金鼎證券致力落實永續經營精神、實踐公平待客各項原則，今年在各項原則評核中表現顯著進步，成功晉升至第2級距業者；由金管會副主委陳彥良頒獎，群益金鼎證券總經理李文柱代表領獎。

群益金鼎證券表示，公司重視公平待客核心文化，在董事會層面樹立公平、誠信、透明的最高標準，成立公平待客委員會，2024年更進一步將公平待客委員會納入永續金融委員會下，並由各部門主管共同參與，負責制定和推動公司永續金融項下公平待客原則的各項原則與目標。

群益金鼎證券今年在多方面落實誠信經營，包括遵守注意義務、提升業務人員的專業性、維護申訴保障、推動金融友善服務等原則。

在資訊安全與客戶個資保護方面，群益金鼎證券持續強化核心系統的運作能力，並獲得ISO 27001資安管理系統、BS 10012個資管理系統及ISO 22301營運持續管理系統的認證。

同時，建立偵測偽冒公司詐騙的系統，全年24小時監控防範假網站冒用公司名義，保障客戶資產安全。

群益金鼎證券致力優化客戶服務，例如提升客服電話接通率，迅速回應客戶申訴，並改善APP功能，增添字體大小調整選項，提供更友善的使用體驗。同時，公司進一步完善董事績效評估機制，以切實履行誠信經營承諾。

展望未來，群益金鼎證券將持續秉持公平待客的原則，並以客戶信任為基礎，持續創新，滿足金融市場的變化需求，致力成為最受客戶信賴的金融服務夥伴。我們期待透過這些努力，為金融市場的穩定和健康發展作出貢獻。