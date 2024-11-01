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全民權證／中鋼 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
中鋼相關權證
中鋼相關權證

中鋼（2002）前三季合併稅前純益36億4,131萬6,000元，年增98%；合併營收2,739億4,186萬7,000元。9月碳鋼銷售量為618,676公噸；今年前三季碳鋼銷售量為5,828,607公噸。

中鋼表示，美國聯準會啟動降息循環，中國大陸強力推動降準、降息、房貸優惠措施與設備更新、汽車家電舊換新等「兩新」政策，原物料行情向上。OECD預估今、明兩年全球GDP成長率可達3.2%。台灣民間投資增溫、消費動能延續，台灣9月外銷訂單537.9億美元連七紅，顯示終端需求緩步回溫，復以國內汽車用鋼需求持續處在相對高位，第4季為鋼鐵業傳統旺季，有助支持鋼價上揚。

投資人若看好中鋼投資機會，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的權證操作。

（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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