帆宣、保瑞 四檔有看頭

美總統候選人川普揚言當選後將對所有大陸進口商品課60%關稅，還要對所有進口商品課徵10%基礎關稅。川普關稅政策有利美製造業。在美設生產線的公司直接受惠，例如，帆宣（6196）、保瑞（6472），投資人可用權證介入，放大獲利空間。

帆宣今年9月合併營收52.83億元，月減2.5%，年增7.5%。第3季合併營收156.12億元，季增1.4%，年增15.2%，連二季刷新單季史上新高紀錄。前三季合併營收456.26億元，為同期新高，年增11.1%。帆宣現階段在手訂單維持約600億元高檔，正積極改善美國子公司的效率，並根據客戶需求調整人力，確保今年下半年獲利優於上半年。

帆宣近年加速伴隨客戶赴海外建廠的國際化腳步，除因應台積電赴美、日及德布局，在地緣政治考量下，帆宣大陸無錫廠遷移到越南海防與緬甸生產出貨。

保瑞在北美有四個廠區，包括USL的兩個明尼蘇達廠、Camden廠及加拿大廠。若美國對進口商品課徵關稅，有助於接獲CDMO訂單轉移。在小分子CDMO業務上，USL在美國工廠產能達50億顆，可以支援美國當地需求。

Camden廠有四條成品充填廠，每個月可貢獻保瑞營收2億元。技術能力包括冷凍乾燥、玻璃瓶。Camden廠廠區希望生產利基型產品，以高單價產品彌補製程開發成本，專注於做精品級CDMO代工。美國可以做序列化生產。保瑞有固體、無菌液體、眼藥劑型產線，也有大分子藥物一條龍生產量能，為客戶帶來良好的成本及品質效益。

投資人若看好帆宣、保瑞投資機會，可布局價內外20%以內、有效天期三個月以上的權證。