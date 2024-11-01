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華碩、技嘉 選中長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

台積電法說會釋放AI需求強勁的明確訊息後，配合國際大廠加強推出最新AI平台，市場看好華碩（2357）、技嘉（2376）等供應鏈營運將受惠下，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

研調機構資料顯示，生成式AI市場規模將從2022年400億美元規模、到2032年增至1.3兆美元，期間年複合成長率達41.7%，預估生成式AI占IT硬體、軟體服務、廣告支出和遊戲市場支出比重從2022年的不到1%、到2032年的12%。未來商機、潛力龐大，有助供應鏈營運。

華碩、技嘉相關權證
華碩、技嘉相關權證

展望後市，華碩認為AI PC產品升級周期可以持續數年，2025年、2026年搭載NPU之AI PC會大量增加，預期2026年60%的PC都會搭載NPU下，市場預估今年營收5,812.2億元、年增20.5%，毛利率16.8%，歸屬母公司淨利310.2億元，年增94.7%，每股純益（EPS）達41.7元。

技嘉方面，9月營收267.3億元，月增8.4%，年增64.3%；展望2024年，市場預估全年營收2,783.9億元，年增103.5%，毛利率10.3%，營業利益率4.7%，歸屬母公司淨利101.1億元，年增113.2%，EPS為15.9元。法人預估2025年營收3,241.2億元，年增16.4%，毛利率9.7%，歸屬母公司淨利118.94億元，年增17.6%。

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