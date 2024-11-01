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全民權證／智邦 押價內外10%

經濟日報／ 記者周克威整理
智邦相關權證
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智邦（2345）受惠美系大客戶在高階網路交換器產品需求強勁，周邊搭配的AI加速卡也得到關鍵零組件供應增加而大量出貨，且企業品牌客戶需求稍見改善、回穩，近期營運優於市場預期；第2季每股純益（EPS）4.62元，改寫歷史新高。

智邦第3季受惠美系資料中心客戶持續升級AI功能；400G網路交換器需求依舊穩健，少量800G產品亦開始試產，美系品牌客戶在整併完畢後，亦往高階AI應用產品開發，多元自身產品組合下，市場預期毛利率將走高至22.1%，稅後淨利30.1億元、季增16.9%，EPS上看5.4元，再創新高。

權證發行商建議，看好個股後市股價表現的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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