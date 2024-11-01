期交所大專院校模擬交易競賽落幕 這校兩隊奪下冠亞軍

臺灣期貨交易所舉辦「2024年縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」，吸引全台51所大專院校270支隊伍、共956位學生熱情參賽。這次競賽於5月13日正式展開，歷經臺股市場劇烈震盪，經過初複賽共六個月激烈競爭後，最終成績正式揭曉。

這次競賽總成績前三名分別由臺北商業大學和臺北科技大學脫穎而出。臺北商業大學財務金融系的「比期堡」和「小金幣」分別奪下冠亞軍，展現出卓越的交易策略與風險控管能力；季軍則由臺北科技大學的「諸葛村夫躬耕於南陽」隊伍獲得，這支由能源與冷凍空調工程系及光電工程系組成的跨領域隊伍，證明了金融交易不僅限於專業金融背景的學生。

排名第4至第18名的隊伍則來自各大知名學府，包括逢甲大學、臺中科技大學、中國文化大學、長榮大學、實踐大學、長庚大學、聯合大學、清華大學、高雄科技大學、中原大學、臺北大學等。本次競賽的評分標準不僅看重總獲利金額，也同時考量夏普比率，期交所希望參賽學生追求獲利的同時，也培養出對風險管理的敏感度。

各參賽隊伍以心得報告紀錄這次的競賽歷程，多位同學在心得報告中表示獲益良多，先透過所學知識擬定交易策略，同時密切關注市場變化，再適時使用槓桿來驗證所學理論。這次競賽開放志同道合的同學們組隊報名，各參賽隊伍在小組討論中交換意見，發展出多元化的交易策略。有的隊伍以市場資訊作為交易策略的主要依據，另一些則依賴技術指標如均線和KD指標。有些隊伍採取波段操作策略，而有些則選擇當日沖銷的方式不留倉。在交易標的上，部分隊伍主要交易臺股期貨和小型臺指期貨，也有隊伍選擇具題材的個股期貨，或執行買入與賣出選擇權的策略。

期交所將頒發獎金鼓勵優勝隊伍及指導老師。第一名的隊伍將獲得8萬元獎金，指導教授也將同時獲頒3萬元獎金，以表彰他們在競賽中的優異表現。期交所另設置「好學獎」，自符合資格之參賽學生抽選50位，頒發500元7-ELEVEN購物金，以鼓勵更多學生參與，強化學習期貨交易的動機。

期交所未來將持續辦理類似競賽，讓更多大專院校學生有機會透過模擬交易提升專業技能。競賽雖然告一段落，但學習不會停止，期交所鼓勵同學們利用虛擬交易所平台進行練習，持續強化交易技巧奠定紮實基礎，期望這些優秀的學生在未來的金融市場中嶄露頭角，成為引領市場的明日之星。