交易人首選品牌 元大期台美競賽送黃金

面對通膨問題未解、聯準會（Fed）降息前景撲朔迷離、美國消費者物價指數（CPI）高於預期、中美關係持續緊張及美國總統大選的不確定等因素，元大期貨（6023）展現市場高敏感度，2024年的壓軸-「台美交易競賽」正式登場，競賽持續熱烈報名中，凡報名者可獲得「全家Cafe」。

競賽中設有「台盤」與「美盤」兩大賽區，鼓勵交易人在不同的舞台大顯身手，並頒發多項獎項，包含菁英/榮耀級排行榜及特別獎參與競賽爭取高額獎勵，加碼再送客製化黃金金牌刻下專屬名號。

選擇好的交易平台，等於站在巨人肩膀上，元大期貨建立「智能策略戰情室」管理機制，一舉拿下國家品牌玉山獎「最佳產品類」全國首獎，以「客戶為核心」，整合風險管理、資訊安全及客戶等管理系統等，透過先進的智能戰情儀表板呈現，實現即時數據監控，大幅提升決策效率，讓交易人在瞬息萬變的市場環境中精準應對。

並提供優質的服務與產品，除國內、外期權市占領先外，更積極拓展外期市場，與CME、JPX、SGX、HKEX、EURE等各大交易所緊密合作，除涵蓋全球16個交易所商品品種，提供跨國無時差、不間斷的交易服務，完整的研究報告，引領交易人掌握即時市場商品訊息，滿足交易人多樣化需求。

元大期貨深耕期貨市場27年，身為臺灣期貨業的領導品牌，以「深耕台灣，放眼亞太」為目標，朝向亞洲最大期貨商邁進。今年榮獲第21屆國家品牌玉山獎「傑出企業」、「最佳產品」、「最佳產品類全國首獎」共三座獎項肯定，彰顯其在數位金融服務和穩健經營上的卓越成就。

元大期貨認為，完善的公司治理是提升營運效率和獲利能力的關鍵。良好的治理不僅確保合規運作，還能增強企業效能和數位平台競爭力，兩者相輔相成，共同推進在數位創新中的持續領先。